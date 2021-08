Aeroporto de Barcelona-El Prat vai ser ampliado

Tamanho do texto

Os governos de Madrid e da Catalunha chegaram a um acordo sobre a ampliação do aeroporto de El Prat, em Barcelona. A intervenção, que conta com investimento de 1.700 milhões de euros, prevê uma ligação ferroviária de alta velocidade aos aeroportos de Reus e Girona.

Para Pedro Sanchez, este acordo “lança as bases para que a Catalunha recupere a um ritmo mais rápido e dê um contributo muito mais significativo para a recuperação económica de todo o país".

O Governo espanhol aponta a conclusão das obras para 2030, mas vai ter de lidar com as críticas sobre o aumento do tráfego aéreo em tempos de emergência climática e dos possíveis danos na lagoa La Ricarda, protegida pela rede Natura 2000.

Lluis Mijoler, autarca do município onde fica situado o aeroporto, considera que estender a terceira pista por 500 metros “significa aterrar em cima da lagoa, ou seja, secar este ambiente natural, que é uma zona de trânsito para as aves migratórias e uma zona com a sua própria biodiversidade".

Pere Aragonès, presidente da região da Catalunha, já sublinhou que “a ampliação do aeroporto está apenas no ponto de partida e que todas as decisões estão sujeitas aos requisitos ambientais estabelecidos pela União Europeia”.