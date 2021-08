Grealish bate recorde de Pogba em Inglaterra

Jack Grealish está confirmado como o novo grande negócio de verão no futebol mundial e um novo recorde em Inglaterra: €117 milhões.

O criativo extremo inglês é o primeiro reforço do Manchester City nesta que vai ser a época de estreia da Liga inglesa pós Brexit.

De acordo com as novas regras de imigração do governo britânico, os jogadores oriundos da União Europeia passam a ser estrangeiros e a necessitar de de um visto especial de trabalho para profissionais do desporto não britânicos.

Pode passar por aí a nova aposta do City em estrelas inglesas como Grealish ou Harry Kane, já a ser negociado com o Tottenham há alguns dias e por um valor igualmente galático, a rondar os €160 milhões.

Na apresentação como novo jogador do Manchester City, Grealish assumiu que o processo negocial já levaria alguns meses e que não foi fácil virar costas a um clube especial.

"Estou para lá da lua. Poder vir jogar para um clube como o Manchester City é enorme para mim. Obviamente foram uns quantos meses muito difíceis porque eu fui sempre um adepto do Aston Villa toda a minha vida" Jack Grealish Futebolista do Manchester City

A saída de Grealish deixou o cofre do Aston Villa recheado com €117 milhões de euros. Uma boa parte do encaixe, 70 milhões, foi logo investido na terça-feira pelo clube de Birmingham em dois jogadores.

Pela manhã, foi anunciada a contratação do extremojamaicano Leon Bailey, oriundo do Bayer Leverkusen, e à noite, a do avançado Danny Ings, do Southampton.

Grealish sobrepôs-se à contratação de Jadon Sancho pelo Manchester United, que pagou em julho €85 milhões aos alemães do Borussia de Dortmund.

O negócio bateu ainda o anterior recorde da maior contratação em Inglaterra, estabelecido em 2016 por Paul Pogba, também pelos "red devils", que pagaram €105 milhões mais bónus à Juventus.