Fumo negro na Ilha grega de Evia

Bombeiros e meios aéreos todos mobilizados para combater o incêndio na ilha grega de Evia. São mais de 650 elementos destacados no terreno para combater as chamas há uma semana, mas sem sucesso. Os residentes de Evia tentam ajudar como podem. Mesmo com o apoio de uma dúzia de aviões e helicópteros, tem sido impossível travar o progresso dos incêndios que estão a devastar a segunda maior ilha da Grécia. Duas mil pessoas já foram deslocadas e as que ficaram esperam conseguir salvar as suas aldeias do fogo.

Dezenas de aldeias foram evacuadas, com casas reduzidas a escombros e terrenos reduzidos a cinzas. Nas montanhas, as pessoas que viviam das colheitas, das azeitonas ou do turismo - perderam tudo. O incêndio continua a progredir e ameaça atingir outras localidades.

O Primeiro-Ministro Kyriakos Mitsotakis anunciou ter pedido a Moscovo um segundo avião gigante de combate aos incêndios acrescentando que faria uma balanço da situação assim que o fogo estiver controlado.

Sou o primeiro a pedir desculpas por quaisquer fraquezas. Compreendo perfeitamente a dor dos nossos concidadãos que viram as suas casas ou propriedades queimadas. Quaisquer falhas serão identificadas. E as responsabilidades serão atribuídas. KYRIAKOS MITSOTAKIS Primeiro-ministro grego