Animação documental e histórica no Festival de Kecskemét na Hungria

O Festival de Cinema de Animação de Kecskemét é o maior evento dedicado ao cinema de animação na Hungria.

O cartaz da 15ª edição do evento inclui 370 filmes, de trinta países, concertos e exposições, ao longo de 5 dias. Segundo o diretor do festival, o cinema de animação atrai cada vez mais público, de todas as idades. "No passado, a animação era quase sempre considerada um género infantil, mas agora a animação assume várias formas: três em cada cinco filmes do concurso europeu destinam-se aos adultos”, sublinhou Ferenc Mikluás, diretor do festival.

Animação histórica e documental em destaque

Apesar da grande variedade de propostas, Zoltán Varga, historiador e membro do júri, vê pontos em comum nas obras em competição. "A maioria dos filmes tem uma forte dimensão histórica, com representações muito diretas, até mesmo documentais, de histórias pessoais ou nacionais", disse à euronews Zoltán Varga, historiador do cinema e membro do júri.

O Festival de Cinema de Animação de Kecskemét, na Hungria, decorre até domingo, com filmes em sala e ao ar livre. A entrada é gratuita.