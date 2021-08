Catástrofe humanitária no Haiti

A contagem de vítimas do terramoto que abalou o Haiti este sábado continua a aumentar. Os números mais recentes dão conta de pelo menos 724 mortos e mais de 2800 feridos. O país das Caraíbas é atingido por um grande tremor de terra pela segunda vez em pouco mais de dez anos, depois do que fez mais de 300 mil mortos em 2010. A destruição está por todo o lado... O sudoeste do país foi a região mais atingida pelo sismo de magnitude 7,2 na escala de Richter. O epicentro ocorreu a 125 quilómetros da capital, Port-au-Prince.

As equipas de resgate continuam a tentar encontrar sobreviventes entre os escombros. As cidades de Les Cayes e Jéremie foram as mais atingidas. Os hospitais, já sobrecarregados pela pandemia, lutam com falta de recursos. Os socorros também não têm mãos a medir no transporte dos feridos.

O primeiro-ministro, Ariel Henry, decretou o estado de emergência durante um mês. Joe Biden autorizou uma resposta imediata e nomeou a ex-embaixadora na ONU Samantha Power, como alta funcionária responsável pela coordenação dos esforços. Nas palavras do presidente norte-americano, os Estados Unidos são um amigo próximo e duradouro do povo do Haiti.