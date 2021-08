França vai manter tropas no Iraque mesmo que os EUA saiam

O presidente francês deixou claro que vai manter as tropas integradas nas operações de antiterrorismo no Iraque, enquanto o país do Médio Oriente necessitar. A garantia foi dada numa conferência de imprensa em Bagdad, palco, este sábado, de uma cimeira de segurança que conseguiu reunir à mesa Irão e Arábia Saudita.

"Independentemente das escolhas americanas, manteremos a nossa presença para combater o terrorismo no Iraque, enquanto os grupos terroristas continuarem a operar, enquanto o governo iraquiano nos pedir esse apoio", garantiu o presidente francês Emmanuel Macron.

Com a conferência e com o apoio da França, o Iraque reivindicou o regresso ao mapa diplomático, no seu novo papel de mediador no Médio Oriente.

“Os americanos não trazem paz e segurança às pessoas da região. Pelo contrário, eles foram o principal fator de insegurança, já que esse problema pode ser visto e sentido claramente em muitos países da região”, acusou o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Hossein Amir-Abdollahian.

A segurança no Iraque melhorou nos últimos anos, mas o país ainda é afetado pela rivalidade entre as grandes potências e pela atuação de grupos fortemente armados.