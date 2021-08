Filme sobre migrantes vence Festival de Karlovy Vary

Centenas de fãs não perderam as entradas no tapete vermelho no encerramento de um dos festivais de cinema mais antigos do mundo e um dos mais conceituados da Europa. O Festival de Karlovy Vary, na Chéquia, voltou este ano depois de ter sido cancelado em 2020 por causa da pandemia.

Ethan Hawke foi galardoado com o Prémio de Presidentes do Festival. O ator, realizador e argumentista destacou os encontros entre realizadores e fãs. Diz que é o único momento em que as pessoas param e olham para o cinema como uma forma de arte e não como um negócio.

O realizador sérvio Stefan Arsenijevic ganhou o Globo de Cristal com “As far As I Can Walk “ e sublinhou o apoio dos verdadeiros migrantes dos campos de refugiados. A longa-metragem também recebeu um prémio pelo papel principal desempenhado pelo ator francês Ibrahim Coma.

O grande vencedor do festival foi inspirado no poema medieval sérvio “Strahinja Banovic” e acompanha a história de dois migrantes africanos.