Ewan McGregor no Festival de Cinema de Karlovy Vary

De Euronews

Segundo dia do Festival Internacional de Cinema de Karlovy Vary, com novas estrelas na estância termal checa. Depois Alicia Vikander foi a vez de Ewan McGregor receber o prémio do Presidente do Juri.

A estrela de Star Wars contracena com a filha Clara McGregor no filme "I Sing Loud, You Sing Louder" e estiveram no festival para apresentá-lo.

No dia anterior o ator Russel Crowe tinha já marcado presença e encantado o público num concerto da sua banda Indoor Garden Party.

O Festival Internacional de Cinema de Karlovy Vary termina a oito de julho.