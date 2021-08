Etna entra novamente em erupção

no comment

O Monte Etna, na Sicília, entrou novamente em erupção este domingo, expelindo fluxos de lava e nuvens de cinzas para os céus.

A atividade do maior vulcão ativo da Europa causou a queda de cinzas em algumas aldeias nas encostas do vulcão, de acordo com o Instituto Catania de Geofísica e Vulcanologia.