Vídeo. Camboja-Tailândia: conflito desloca famílias para campo de evacuação

Camboja regista afluxo rápido ao novo campo de deslocados de Chong Kal, em Oddar Meanchey, para onde famílias fogem dos confrontos mais recentes ao longo da fronteira entre o Camboja e a Tailândia. O campo foi criado no âmbito da resposta de emergência do governo e continua a receber pessoas transferidas de centros seguros criados anteriormente, mais próximos da linha da frente.
Relatos apontam Chong Kal como um entre mais de uma centena de locais de evacuação criados nas últimas semanas. Um grande campo na mesma operação já acolhe vários milhares de pessoas e os números continuam a crescer.
Condições em Chong Kal são difíceis. Alimentos, água potável e abrigo básico permanecem limitados. Equipas no terreno tentam melhorar latrinas, gestão de resíduos e serviços de saúde, mas o ritmo das deslocações dificulta a resposta. Muitos residentes dizem temer regressar a casa enquanto prossegue o bombardeamento e o cessar-fogo parece incerto.