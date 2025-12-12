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Plano geral de fumo e chamas num bloco de apartamentos na cidade russa de Tver
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Vídeo. Rússia: ataque ucraniano com drones fere sete em Tver

Últimas notícias:

Rússia diz que sete pessoas ficaram feridas quando destroços de um drone atingiram um bloco de apartamentos em Tver, numa grande vaga noturna de ataques registada em várias regiões.

A cidade de Tver fica a noroeste de Moscovo e autoridades locais referem que os pisos inferiores ficaram em chamas, levando à evacuação para abrigos temporários. Vídeos divulgados online mostram janelas partidas e fumo a sair do edifício.

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O ataque fez parte do que o Ministério da Defesa russo descreve como uma ampla vaga noturna de cerca de 90 drones que se estendeu a várias regiões. Muitos foram intercetados, mas alguns atingiram alvos longe da fronteira, incluindo locais na região de Yaroslavl.

Voos nos principais aeroportos de Moscovo foram temporariamente afetados. A responsabilidade pelo incidente em Tver não foi confirmada pela Ucrânia e alguns detalhes permanecem por esclarecer, enquanto as equipas de emergência continuam o trabalho.

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