O glamour de Hollywood veio passar a semana a Veneza e o elenco de luxo de "The Power of the Dog" fez as delícias dos caçadores de autógrafos. Kirsten Dunst e Benedict Cumberbatch são as estrelas de um filme realizado pela consagrada Jane Campion, que não era nomeada para o prémio mais cobiçado no festival italiano desde 1999.

A realizadora neozelandesa lamenta a desigualdade de género na sétima arte e lembra que "os Óscares este ano foram ganhos por uma mulher que já tinha ganho Veneza o ano passado, Chloe Zhao, e que também foi uma mulher a ganhar em Cannes".

Reconhece, no entanto, que "as estatísticas não estão a favor das mulheres e que ainda há muito poucas mulheres no cinema". Para Jane Campion, "não há vozes femininas suficientes a descrever os seus mundos, a dar-se a conhecer", uma vez que "as mulheres pensam de forma diferente e é aí que está a beleza".

O esperado regresso de Jane Campion depois de 12 anos longe das salas de cinema é feito com "The Power of the Dog", um western filmado na Nova Zelândia e que será apresentado ao público esta quinta-feira em Veneza.

A 78.ª edição do Festival Internacional de Veneza decorre até dia 11 de setembro.