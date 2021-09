Filme "Spencer" sobre Lady Di estreia em Veneza

A princesa Diana será uma eterna estrela de cinema. "Spencer" é mais um filme biográfico da Princesa de Gales, com Kirsten Stewart no papel principal. O realizador chileno Pablo Larrain e Kirsten Stewart estiveram presentes na estreia no Festival de Cinema de Veneza. Larrain é autor do filme "Jackie", de em 2016. Um retrato de Jacqueline Kennedy Onassis encarnado por Natalie Portman.

O escolha de Kristen Stewart para o papel de Lady Di não é coincidência - a estrela de "Crepúsculo" também sofreu com a atenção extrema dos média - que atormentaram a vida princesa.

Em parte comédia, em parte tragédia, o filme que traça o perfil de Diana foi feito primeiramente para agradar à mãe do realizador - que também espera pelo aplauso do público. Passa-se em 1991, quando durante suas férias de Natal com a família real em Sandringham House em Norfolk, numa altura em que Diana decide terminar o casamento com o príncipe Carlos. Da mesma forma que Diana corria, o filme está na corrida ao prémio máximo do festival de Veneza.