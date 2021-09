Filho de Muammar Kadafi libertado

As autoridades da Líbia libertaram Saadi Kadafi, filho do antigo presidente Muammar Kadafi.

De acordo com uma fonte do Ministério Público, citada pela agência France Press, Saadi Kadafi, de 48 anos, foi libertado da prisão, no cumprimento de uma decisão judicial. Não se sabe se o filho do antigo presidente ainda se encontra na Líbia.

O antigo jogador de futebol, fugiu para o Níger após a revolta que depôs o pai, Muammar Kadafi, em 2011. Foi extraditado para a Líbia em 2014, onde esteve detido até agora.

Saadi foi acusado de crimes contra manifestantes, durante os protestos de 2011, e do assassinato do treinador de futebol líbio Bashir al Rayani. Em 2018, o tribunal absolveu-o do homicídio.

Três dos sete filhos de Muammar Kadafi foram assassinados durante a revolta em 2011. Desde então, a Líbia mergulhou numa crise profunda, devido a confrontos entre fações rivais.

Após conversações, surgiram as tréguas em 2020. O atual Governo terá de organizar eleições legislativas e presidenciais em dezembro deste ano.