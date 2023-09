Má gestão e corrupção terão amplificado tragédia na Líbia

De Euronews

Investigações preliminares de colapso de barragens de Derna aponta para má gestão e corrupção

Resultados preliminares das investigações sobre o colapso das duas barragens de Derna, na Líbia, levantam dúvidas acerca de má gestão e corrupção, que terão deixado as estruturas fragilizadas.

Enquanto continuam as operações para recuperar vítimas entre os escombros da cidade, devastada pelas mortíferas inundações provocadas pela tempestade Daniel, continuam a surgir relatos da tragédia.

Abdul Salam Anwisi, sobrevivente de Derna, conta como escapou das águas: "O meu apartamento é no quarto andar. A água atingiu aqui os dois metros de altura. Levámos as famílias para as escadas e depois para o telhado."

O Crescente Vermelho estima pelo menos 11.000 mortos e mais de 10.000 pessoas ainda dadas como desaparecidas.

Equipas internacionais de mergulhadores começaram a recuperar cadáveres no porto de Derna, mas o trauma sente-se também entre os socorristas.

Claire Nicolet, porta-voz dos Médicos Sem Fronteiras:"O que é realmente impressionante é ver a que ponto as pessoas estão chocadas e traumatizadas. Mesmo nos centros de saúde, de momento, o pessoal morreu ou é incapaz de trabalhar."

A assistência internacional chega lentamente ao terreno. Este fim-de-semana, uma equipa francesa instalou um hospital de campanha em Derna, mas a tragédia alargou-se este domingo às equipas de resgate, com cinco socorristas gregos que perderam a vida num acidente de automóvel na Líbia.