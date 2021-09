Covid-19: Suiça aperta as restrições

A Suiça reforça as restrições. Com o número de novas infeções de Covid-19 a disparar e as unidades de cuidados intensivos no limite, o país vai apertar as regras a partir de segunda-feira.

A prova 3G - que atesta que um cidadão foi testado, está recuperado ou vacinado - será exigida nos espaços interiores de restaurantes, ginásios e na maioria dos eventos culturais, como teatros e cinemas. O certificado também deve ser apresentado em eventos ao ar livre com mais de mil pessoas.

Nas últimas 24 horas, foram comunicadas mais de 3500 (3550) novas infecções ao Gabinete Federal de Saúde Pública do país. Na Suíça, o certificado é válido para todas as pessoas com mais de 16 anos, numa altura em que 52,3% da população está totalmente vacinada.