Gazprom anuncia conclusão do gasoduto Nord Stream 2

A Gazprom anunciou a conclusão do gasoduto russo Nord Stream 2 que vai transportar gás da Rússia para a Alemanha através do fundo do mar Báltico. Segundo a Bloomberg, o gasoduto deve iniciar o abastecimento de gás no próximo dia 1, embora isso vá depender das autoridades alemãs.

A conclusão do projeto foi repetidamente adiada, sobretudo devido às sanções dos Estados Unidos. Para os detratores norte-americanos e europeus do projeto, o gasoduto vai aumentar de forma duradoura a dependência energética europeia em relação à Rússia. A Ucrânia pode vir a perder pelo menos 1,5 mil milhões de dólares por ano pelo trânsito de gás russo através do seu território com destino à União Europeia.

No mês passado, o presidente da Ucrânia pediu à chanceler alemã para considerar o Nord Stream 2 como uma "arma geopolítica perigosa". Merkel prometeu fazer tudo para prolongar o contrato de trânsito entre a Rússia e a Ucrânia, que acaba formalmente em 2024.

O presidente ucraniano disse, esta sexta-feira, que o atual conflito com a Rússia pode conduzir a uma guerra de grande escala entre os dois países, num fórum, em Kiev.