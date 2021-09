Sérvia celebra “Dia da Unidade, Liberdade e Bandeira Nacional”

O “Dia da Unidade Sérvia, Liberdade e Bandeira Nacional” foi assinalado em toda a Sérvia e na entidade sérvia da Bósnia. O feriado foi criado no ano passado. A data, 15 de setembro, foi escolhida porque nesse dia, há 103 anos, o exército real sérvio, ao lado das tropas francesas, venceu numa batalha da Primeira Guerra Mundial. No âmbito das celebrações, o Ministério da Defesa e o Exército organizaram uma exposição de armas e equipamento militar.

Numa nova tentativa de fortalecer uma identidade nacional comum, a Sérvia e a entidade sérvia da Bósnia aprovaram leis nesta quarta-feira para fomentar o uso do alfabeto cirílico. A partir de agora, as empresas estatais devem privilegiar o cirílico nas comunicações, em vez do alfabeto latino. Estão previstas reduções de impostos para as empresas privadas que seguirem o exemplo.

A exibição do nacionalismo e das forças armadas renova os sentimentos patrióticos e causa incómodo nos países vizinhos. As celebrações alimentam também as dúvidas sobre a vocação europeia da atual liderança sérvia.

Na última segunda-feira, Angela Merkel encontrou-se com o preside sérvio em Belgrado. A chancelar alemã disse que para aderir à União Europeia, o país tem um longo caminho a percorrer