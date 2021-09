SPD de Olaf Scholz à frente na Alemanha

Este domingo vai ficar na história política da Alemanha, com a saída de Angela Merkel depois de 16 anos no poder. As primeiras projeções das legislativas deste domingo dão uma disputa renhida entre os sociais-democratas e os conservadores.

O SPD consegue entre 24,9% e 25,8% dos votos e a aliança conservadora CDU-CSU encontra-se em segundo lugar com 24,2% e 24,7% dos votos. No terceiro lugar ficam "Os Verdes", com uma votação na ordem dos 14,6%. Segue-se oPartido Democrático Liberal , que oscila entre os 11% e os 12%.A formação de extrema-direita "Alternativa para a Alemanha" terá alcançado uma votação de 11%. Já a votação no partido Die Linke (A Esquerda, em alemão) estará situada nos 5%, o mínimo necessário para obter presença no Bundestag (câmara baixa do parlamento federal da Alemanha).

O candidato do SPD, Olaf Scholz, falou de um "grande sucesso", e na sede do seu partido em Berlim apresentou-se aos jornalistas como "o próximo chanceler alemão".

O líder da União Democrata-Cristã (CDU) Armin Laschet garantiu que os conservadores alemães querem formar o próximo governo da Alemanha, apesar do recuo eleitoral previsto pelas projeções.

A co-líder dos Verdes , Annalena Baerbock, sublinhou o desempenho do partido lembrando que se tratou do "melhor resultado da história" daquela força política.

A confirmarem-se os resultados é previsível momentos de negociação prolongados na maior economia da Europa.