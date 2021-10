Isaías Samakuva regressa à liderança da UNITA

O ex-líder da UNITA, Isaías Samakuva, regressa à liderança do partido após a decisão do Tribunal Constitucional angolano de anular o congresso em que Adalberto Costa Júnior foi eleito presidente, no ano passado.

O até aqui líder do principal partido da oposição angolana aceitou a decisão do tribunal, depois de ter sido notificado, mas diz que se trata de um “arranjo político” para destruir o seu partido. Adalberto Costa Júnior, em conferência de imprensa,afirmava que o Comité Permanente tem legitimidade e é o órgão competente para agir e que o "tribunal Constucional cometeu o seu mais grave erro de apreciação" porque, "tal como no Estado, na UNITA os órgãos vigentes cessam o seu mandato com a tomada de posse dos novos órgãos eleitos".

Já Samakuva aproveitou para apelar aos militantes para manterem a serenidade para preservar aunidade no seio do partido.