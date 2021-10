Imã pede segurança nas mesquitas, que têm sido mais alvo de atentados

Um imã em Cabul pede segurança mais rígida nas mesquitas depois do segundo ataque a fiéis xiitas em duas semanas.

Mohammad Reza Muzaffar, imã da Mesquita Sadeqiya, uma das mesquitas da cidade, diz, com preocupação, que "matar pessoas inocentes durante o culto não é justificável em nenhum religião.".

O grupo do Estado Islâmico assumiu a responsabilidade por um ataque suicida mortal contra uma mesquita xiita na cidade de Kandahar, no sul do Afeganistão. O atentado matou 47 pessoas e feriu dezenas.

Assadullah Khan, familiar de uma das vítimas, diz que não faz sentido alguém do Estado Islâmico fazer um atentado dentro de uma mesquita durante orações. E questiona a fé do autor do ataque. "É mesmo do islão?"

Este último ataque foi o mais mortal a atingir o Afeganistão desde a saída dos EUA do país, saída que permitiu aos Talibãs assumir o controlo de Cabul. Foi também o primeiro grande ataque do Daesh na região sul do país.