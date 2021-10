Atentado em mesquita faz, pelo menos, 55 mortos

Jihadistas do grupo estado islâmico no Afeganistão reivindicaram o ataque a uma mesquita xiita em Kunduz, no nordeste do país, perpetrado por um bombista suicida. O atentado ocorreu esta sexta-feira no momento em que os fiéis rezavam no interior do referido local de culto. Pelo menos, 55 pessoas morreram e várias dezenas ficaram feridas.

Este é o segundo ataque a uma mesquita, em cinco dias, reivindicado por este grupo extremista. O anterior ocorreu em Cabul, a capital do país. O alvo destes atentados são combatentes talibãs, movimento que tomou o poder no país.