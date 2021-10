Eleições presidenciais no Uzbequistão. Segundo as previsões o atual Presidente, Shavkat Mirziyóyev, deverá ser reeleito. Segundo a oposição, o presidente enfrenta quatro candidatos que não fizeram qualquer crítica a seu respeito durante a campanha.

Com uma participação eleitoral de 33%, a Comissão Eleitoral Central declarou as eleições válidas ao meio-dia, hora local. Embora o presidente tenha acabado com os trabalhos forçados nos campos de algodão e libertado os opositores presos pelo seu antecessor, tem havido uma grande repressão contra os críticos no país.

Os cidadãos do país estão preocupados com o aumento da pobreza. O país continua mergulhado na crise económica causada pela pandemia, com o desemprego e o custo de vida a subido acentuadamente.