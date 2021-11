Bayern só precisa de um empate frente ao Benfica

O Bayern de Munique só precisa de um empate com o Benfica, esta terça-feira, para garantir a presença nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Apesar da vitória por 4-0 na Luz, os alemães dizem que o adversário é uma equipa forte que vai dar problemas. Na antecipação do jogo, Julian Nagelsmann disse que vai ser preciso uma exibição com maturidade para passar à próxima fase.

Por seu lado, Jorge Jesus sublinhou que não é o Bayern que vai decidir o destino do Benfica na competição e que serão os últimos encontros na fase de grupos que vão ditar o lugar nos 'oitavos'.

No outro encontro do Grupo E, o Dínamo de Kiev fica impossibilitado de terminar nos dois primeiros lugares se perder com o Barcelona e o Benfica não perder com o Bayern

No Grupo F, nada fica decidido. O Manchester United, de Cristiano Ronaldo, visita o Atalanta e quer repetir a vitória da primeira mão. No outro jogo do grupo, o Villareal recebe os suíços do Young Boys.

No grupo G, oSalzburgo qualifica-se para os oitavos-de-final se bater o Wolfsburgo, eo Sevilha recebe o Lille

Grupo H, a Juventus qualifica-se para os oitavos-de-final se não perder com o Zenit. O Malmö fica fora dos dois primeiros lugares se não vencer o Chelsea.