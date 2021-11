Tottenham contrata Antonio Conte

Antonio Conte é o novo treinador do Tottenham. De acordo com um comunicado do clube da Liga inglesa de futebol, o italiano estará no comando técnico dos 'Spurs' até, pelo menos, ao verão de 2023.

Antonio Conte substitui Nuno Espírito Santo que esteve apenas quatro meses no cargo.

O português deixou o Tottenham no oitavo lugar da Liga inglesa, com 15 pontos. A dispensa surgiu após cinco vitórias e cinco derrotas. A última ocorreu no sábado. Recebendo em casa o Manchester United, o Tottenham acabou derrotado por três bolas a zero.