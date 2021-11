Benfica goleado pelo Bayern de Munique

O Benfica foi a Munique perder com o Bayern por cinco bolas a duas.

A equipa de Jorge Jesus partiu já em desvantagem nesta quarta jornada da Liga dos Campeões, depois de ter sido derrotada em casa por 4-0.

Robert Lewandowski foi o homem da partida. No seu 100° jogo na Liga dos Campeões, assinou um "hat-trick" e tornou-se no carrasco das águias.

Com este resultado, o Benfica soma quatro pontos e cai para terceiro lugar do Grupo E, que é liderado pelo Bayern de Munique com 12 pontos.

O Barcelona assume a segunda posição somando agora seis pontos depois de ter vencido, esta terça-feira em casa o Dínamo de Kiev por 1-0.

Os ucranianos continuam na última posição com apenas um ponto.

No Grupo F, o Manchester United, de Cristiano Ronaldo está na liderança. O internacional português foi fundamental para o empate frente ao Atalanta, bisou e marcou o golo do empate já no prolongamento. Ronaldo conquista mais um recorde. Com 139 golo é o melhor marcador da Liga dos Campeões.

No Grupo G, o Salzburgo saiu da Alemanha derrotado pelo Wolfburgo por 2-1. No entanto, os austríacos mantêm a liderança do grupo com 7 pontos.

No grupo H, a Juventus venceu em casa o Zenit por 4-2 e mantém a liderança com 12 pontos.