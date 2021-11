Londres e Paris continuam discussão sobre pescas

Ainda não foi desta vez que Reino Unido e França chegaram a acordo sobre as licenças de pesca pós-Brexit nas águas britânicas.

Esta quinta-feira, o responsável pela pasta do Brexit do Reino Unido reuniu com o Secretário de Estado francês para os Assuntos Europeus, em Paris, No final do encontro, os dois lados concordaram em continuar as discussões na próxima semana.

Clement Beaune, disse que " lacunas importantes” mantêm-se entre Londres e Paris sobre a questão das pescas e que "ainda há muito trabalho a fazer”.

Do lado do Reino Unido, e segundo um porta-voz do executivo de Londres, os dois lados colocaram sobre a mesa "várias dificuldades que estão a surgir na implementação dos acordos entre o governo britânico e a União Europeia".

Paris exige que as autoridades do Reino Unido e das ilhas do Canal da Mancha dependentes da Coroa britânica concedam mais licenças para pescar nas suas águas e, na semana passada, ameaçou aplicar medidas retaliatórias a partir do início deste mês, uma decisão que foi esta semana adiada, com a promessa de mais reuniões.

O adiamento das medidas de retaliação foi formalizado após um encontro entre o presidente francês, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, em Glasgow, à margem da cimeira climática COP26.

As divergências estão na interpretação do compromisso no âmbito do ‘Brexit’ que estabeleceu o direito de as embarcações de pesca de países europeus continuarem a pescar nas águas jurisdicionais britânicas, mas sob condição de obterem licenças, para as quais devem provar que já operaram nessas águas entre 2012 e 2016.