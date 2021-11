Sporting CP goleia ê FC Porto empata na Liga dos Campeões

Sporting e FC Porto deram mais um passo rumo à qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Depois da goleada (5-2) sofrida em Munique pelo Benfica, na véspera, os campeões de Portugal "arrasaram" o Besiktas (4-0) em Alvalade e os vice-campeões empataram (1-1) em Milão.

O triunfo no grupo C garantiu ao Sporting tornar-se na primeira equipa portuguesa a garantir esta época a continuidade nas provas europeias.

Com Pedro Gonçalves de volta aos golos, e logo a bisar, os "leões" receberam e, tal como em Istambul, golearam de novo o Besiktas, agora por quatro golos sem resposta, na quarta jornada da Liga dos Campeões. Foi a maior goleada desta jornada de "Champions".

Paulinho voltou a desperdiçar oportunidades, mas também a marcar como já tinha feito em Istambul. O espanhol Pablo Sarabia também repetiu o feito da jornada anterior e fechou o marcador em Alvalade.

Os turcos continuam sem pontuar e já estão condenados a uma segunda volta sem jogos europeus. Os portugueses somam seis pontos, dividem a segunda posição do grupo com o Dortmund e vão definir o futuro europeu na receção aos alemães a 24 de novembro.

A equipa de Raphael Guerreiro (não jogou devido a lesão) recebeu o Ajax após ter sidogoleada em Amesterdão na última ronda. Apesar de ter sofrido uma expulsão muito cedo no jogo, o Borussia conseguiu chegar à vantagem num penálti de Marco Reus.

Os holandeses pressionaram e nos últimos 20 minutos viraram o resultado, venceram 1-3 e garantiram a presença nos oitavos de final da prova dos milhões.

Grupo B

Em Milão, o Porto esteve perto do triunfo, após um golo de Luis Díaz logo aos seis minutos.

Os vice-campeões portugueses, impulsionados por uma boa exibição do sérvio Marko Grujić, estiveram muito perto de dilatar a vantagem, mas não conseguiram voltar a bater o veterano guarda-redes romeno Ciprian Tătăruşanu.

Os "rossoneri", com o português Rafale Leão em bom plano e o sueco Zlatko Ibrahimovic a entrar para os derradeiros 15 minutos, estavam em situação difícil e lutaram pelos primeiros pontos no torneio.

Um autogolo de Mbemba aos 61 minutos ditou o empate final, que deixa o FC Porto em segundo, com um ponto de vantagem sobre o Atlético de Madrid.

Os espanhóis, com João Félix a titular, jogaram em Liverpool e tiveram uma noite difícil. Logo aos 13 minutos, Diogo Jota, que já vestiu sem sucesso a camisola "colchonera", abriu o marcador para os ingleses. Foi o quinto golo do português, esta temporada, pelos "reds".

O Atlético não encontrou antídoto para a estratégia de Jurgen Klopp e chegou ao intervalo já a perder 2-0, após golo de Sadio Mané, aos 21 minutos.

O resultado manteve-se inalterado e deixa o Atlético de Madrid com quatro pontos. Na próxima jornada, os espanhóis recebem o aflito AC Milan, enquanto o FC Porto visita ovencedor antecipado do grupo, o Liverpool. O duelo pelo segundo lugar está marcado para a derradeira jornada, no Dragão.

Grupo A

O Manchester City assumiu a liderança do grupo com uma goleada (4-1) em casa diante do Club Brugge. Com Rúben Dias sem sair do banco e Bernardo Silva ao lado, no "11", o português João Cancelo esteve em particular destaque, com três assistências para golo.

A equipa de Pep Guardiola beneficiou ainda do empate do Paris Saint-Germain na visita ao Leipzig. Com Danilo e Nuno Mendes na equipa titular, os franceses começaram a perder logo aos oito minutos, com um golo de Nkunku a cruzamento de André Silva.

O avançado português viria a desperdiçar uma grande penalidade após falta cometida por Danilo sobre o colega de seleção. O italiano Donnaruma parou o remate de André Silva.

Dois golos do neerlandês Georginio Wijnaldum valeram a reviravolta no marcador, a favor dos franceses, mas perto dos 90 minutos um novo penálti, desta vez cobrado por Szoboszlai, selou o empate final. Foi o primeiro ponto do Lepizig na prova.

Na próxima ronda, a quinta, os alemães visitam o Brugge, num duelo pela Liga Europa, e o PSG desloca-se a Manchester, num embate pela liderança do grupo A.

Grupo D

O Real Madrid somou esta quarta-feira a terceira vitória nesta edição da prova. Na receção ao Shakhtar Donetsk, Vinícius Junior voltou a estar em destaque, com duas assistências para golos de Benzema. O francês marcou o golo mil do Real Madrid na Liga dos Campeões, um recorde do torneio.

Na outra partida, o Inter de milão foi à Moldávia vencer o Sheriff, a sensação da prova, por 1-3. Os italianos seguem dois pontos atrás dos espanhóis e na próxima jornada recebem o Shakhtar, que ainda tem esperança de seguir pelo menos para a Liga Europa.

Os moldavos, depois do triunfo surpreendente em Madrid, na primeira ronda, recebem agora o líder do grupo em crescendo de forma e ainda a sonhar com os "milhões" dos oitavos de final.