Chuvas torrenciais provocam inundações no Canadá e EUA

Pelo menos um morto confirmado e elevados danos materiais é o balanço de chuvas intensas ocorridas na segunda-feira na província canadiana da Colômbia Britânica e norte dos Estados Unidos.

"Isto é o pior a que já assisti desde que emigrei para aqui em setembro de 1953, que foi há 68 anos", afirmou Harry Braun, o presidente da câmara da localidade canadiana de Abbotsford.

"O que as pessoas não entendem é que esta água vem do lado norte-americano, do rio Nooksack, que está a galgar as margens", acrescentou o funcionário local.

Já no lado norte-americano da fronteira, as chuvas intensas levaram centenas de pessoas a abandonarem as casas.

As elevadas precipitações causaram igualmente deslizes de terras.

"Na noite passada, vimos a água a chegar aqui e foi apenas uma questão de poucos minutos. Foi então que decidimos retirar os carros. Tudo aconteceu muito rapidamente", admitiu Dennell Kilmer, uma residente da localidade de Sedro-Woolley.

Na terça-feira as chuvas diminuíram de intensidade.

As autoridades continuam os trabalhos de limpeza e não está excluída a possibilidade da ocorrência de mais vítimas mortais.