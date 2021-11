Londres obriga novos edíficios a instalar pontos de recarga para carros elétricos

Um forte impulso ao parque automóvel elétrico no Reino Unido: é o objetivo declarado do governo de Boris Johnson, que avança com legislação para tornar obrigatória a instalação de pontos de recarga em novos edifícios e "grandes renovações" efetuadas a partir de 2022.

Boris Johnson, primeiro-ministro britânico:"As vendas de veículos elétricos estão a aumentar em 70 por cento por ano e, em 2030, vamos pôr fim ao mercado de veículos novos com motores de combustão, antes dos outros países europeus."

No rescaldo da COP26 em Glasgow, o chefe do governo britânico também apelou a uma "revolução industrial verde" para recuperar a economia pós-pandemia. O executivo estima que, com a nova lei, serão criados 145.000 novos postos de recarga para veículos elétricos por ano no país, que conta atualmente com 250 mil pontos, 26.000 dos quais em acesso público.