Os cientistas que acompanham a erupção do Cumbre Vieja pediram para que o cone principal, as crateras e os fluxos de lava permaneçam intactos no futuro se forma a serem utilizados como local de estudo.

Ao mesmo tempo, os vulcanólogos defendem a criação de uma reserva natural, que, para além de investigadores e cientistas, pode vir a atrair visitantes à ilha de La Palma.

A erupção em La Palma começou há 75 dias. Os cientistas acreditam que o vulcão vai estabelecer um novo recorde para a erupção mais longa nesta ilha das canárias.

O atual recorde é de 84 dias de erupção e foi registado em 1585.

A atividade do vulcão de La Palma continua concentrada no novo cone, que surgiu há poucos dias. A qualidade do ar melhorou na quinta-feira. Alguns habitantes foram autorizados a entrar na área evacuada e regressar às respetivas casas para limpar o espaço ou recuperar pertences.

As condições continuam favoráveis para o tráfego aéreo e o número de sismos a profundidades superiores a 20 quilómetros diminuiu nas últimas horas.

De acordo com os últimos dados, a área afetada já ultrapassa os 1.100 hectares e os rios de lava que correm para as águas do Atlântico já geraram mais de 48 hectares de território na ilha.