União Europeia prepara quarta dose da vacina contra covid-19

As predominância da Ómicron está a deixar a Europa em alerta e Portugal não foge à regra. António Costa admitiu esta quinta-feira, que as medidas de controlo de fronteiras devem prolongar-se além de 9 de janeiro.

Em Bruxelas, para o Conselho Europeu, o primeiro-ministro português revelou ainda que uma dose de reforça da vacina deve estar a caminho, "adaptada à Ómicron", com chegada prevista para a próxima primavera. Portugal já pediu vacinas a contar com uma eventual quarta dose, mas apenas para as populações mais fragilizadas.

À medida que o inverno e a nova estirpe vão dando luta, os Estados-Membros não descartam novas medidas sanitárias.

França fecha as portas ao Reino Unido

Esta quinta-feira, as autoridades britânicas registaram pelo segundo dia consecutivo um recorde diário de contágios de covid-19.

Numa tentativa de travar a Ómicron, também França se prepara para endurecer as restrições de entrada no país, mas apenas a quem chega do Reino Unido. E as filas já se fazem sentir.

A partir deste sábado, só as viagens por motivos essenciais estão permitidas, a todos será exigido isolamento por um mínimo de 48 horas.