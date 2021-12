2021, EUA: sai Trump, entra Biden

O ano de 2021 foi atribulado para os Estados Unidos da América (EUA). De convulsões políticas à eleição de um novo presidente e todas as sequentes tentativas de voltar à diplomacia e reatar os laços com a comunidade internacional, o país marcou as agendas política e noticiosa, já com Joe Biden como protagonista.

6 de janeiro

Um terramoto político abalou as fundações da democracia dos Estados Unidos da América.

Milhares de apoiantes de Donald Trump invadiram o Capitólio, em Washington, após um discurso do então presidente norte-americano ter sido entendido por muitos como uma ordem para impedir o Senado de validar os resultados das eleições presidenciais.

Trump chamou-lhes mesmo “um roubo”. Seguiram-se episódios de violência, que levaram à retirada dos senadores presentes no edifício, e à morte de cinco pessoas.

20 de janeiro

Com um país ainda em choque, Joe Biden tomou posse como o 46º Presidente dos Estados Unidos e Kamala Harris tornou-se na primeira mulher Vice-Presidente. Numa cerimónia manchada pela pandemia e pelos receios de um ataque, Biden apelou à unidade.

maio

Biden cumpriu apenas algumas das promessas eleitorais feitas para os primeiros 100 dias de mandato e rapidamente os seus ambiciosos planos de despesas abriram fendas na maioria democrata, relutante em aprovar um orçamento de 3,5 biliões de dólares (3,02 biliões de euros)

11 de junho

Biden fez a primeira viagem oficial ao estrangeiro e iniciou uma digressão europeia, onde quis deixar claro que "a América está de volta".

Durante a cimeira do G7, na Cornualha, Reino Unido, tentou sarar os danos causados às relações transatlânticas ao longo da era Trump

14 de junho

Dias mais tarde, voltou a tentar reatar os laços quebrados, na cimeira da NATO, onde descreveu a China como o novo grande desafio para a Aliança.

16 de junho

Na mesma semana, encontrou-se, em Genebra, Suíça, com o presidente russo, a quem, semanas antes, tinha chamado "um assassino", dando origem a uma crise diplomática. No final, Biden apelou a uma relação mais previsível entre as duas nações. Putin considerou a reunião "construtiva".

15 de setembro

Biden anunciou uma aliança militar com a Austrália e o Reino Unido com o objetivo de conter a China. Quem não gostou foi França que viu cancelada uma compra multibilionária de submarinos e os seus equipamentos preteridos pelos dos Estados Unidos.

30 de outubro

Durante a cimeira do G20, em Roma, Itália, o presidente norte-americano pediu desculpa a Emmanuel Macron.

01 de novembro

Já na COP26, EUA e China, os maiores emissores de CO2 do planeta, concordaram em cooperar para mitigar a emergência climática. Um pacto ambíguo e dececionante para muitos.

16 de novembro

Biden teve uma longa conversa virtual com o Xi Jinping. Mas apesar da iniciativa diplomática, ficou evidente para os presidentes, que quando o tema é Taiwan, um abismo separa as duas superpotências mundiais.