Máscara obrigatória para crianças com mais de seis anos em França

Regras de isolamento idênticas em França - independentemente da variante da Covid-19.O governo francês pretende que harmonização nas medidas seja implementada a partir desta segunda-feira, independentemente da variante da Covid-19. As pessoas que apresentarem um teste positivo mas tiverem a vacinação completa terão de se isolar durante sete dias, seja qual for a variante. O isolamento pode ser levantado após cinco dias, com apresentação caso de um teste negativo. Para os casos de contacto totalmente vacinados, a quarentena é agora levantada.

Um anúncio bastante inesperado do governo francês foi o do uso obrigatório de máscaras para crianças com mais de 6 anos, em locais públicos e nos transportes.Inesperada para os pais, que dizem que enquanto adultos estão "a sufocar" e que não conseguem sequer imaginar a imposição da máscara a uma criança a partir dos 6 anos.

As novas restrições sanitárias surgem a par com a generalização dos testes para o público em geral. O teletrabalho é obrigatório e os eventos públicos devem voltar a cumprir as medidas de segurança máximas. O objetivo continua a ser limitar ao máximo as novas contaminações em França.