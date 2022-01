A derrocada de uma arriba no Lago das Furnas, em Capitólio, no estado brasileiro de Minas Gerais, custou a vida a pelo menos oito pessoas e há ainda outras duas desaparecidas.

O Presidente Jair Bolsonaro falou de um "lamentável desastre" e o seu principal opositor, Lula da Silva, de um "terrível acidente".

A tragédia ocorreu no sábado, por volta do meio dia e meia, hora local, e este domingo de manhã foi encontrado mais um cadáver submerso. Todas as vítimas mortais e os dois desaparecidos estavam no mesmo barco, batizado como "Jesus", que foi atingido em cheio pela queda do rochedo.

Estão envolvidos nas buscas pelos desaparecidos meia centena de militares e onze mergulhadores dos bombeiros de Minas Gerais, apoiados por quatro lanchas e três motos aquáticas.

Um vídeo registado momentos antes da tragédia e partilhado inclusive pelo Presidente Jair Bolsonaro mostra a queda de vários pedaços pequenos da arriba e os gritos dos tripulantes de outros barcos para que as embarcações mais próximas se afastassem devido à iminente derrocada. Sem sucesso.

A queda de parte da arriba junto de uma cacheira atingiu em cheio uma embarcação e de raspão uma outra. Ambas afundaram. Foram ainda afetadas outras duas embarcações que se encontravam nas proximidades e que faziam parte de um passeio pelos desfiladeiros de Capitólio, uma atração turística de Minas Gerais.

Os bombeiros revelaram que pelo menos 23 pessoas receberam assistência e tiveram alta. Há dois feridos hospitalizados, com fraturas expostas.

Jair Bolsonaro partilhou várias publicações, incluindo uma "coletiva" de imprensa onde foi confrontado com a tragédia poucas horas depois do acidente.

O Presidente falou de um "lamentável desastre" e elogiou a rápida intervenção da Marinha do Brasil no apoio aos Bombeiros de Minas Gerais.

Também o principal opositor do atual chefe de Estado e assumido recandidato à Presidência do Brasil, Lula da Silva (Partido dos Trabalhadores), reagiu e endereçou "sentimentos aos familiares das vítimas do terrível acidente ocorrido em Capitólio".

"Que Deus conforte o coração das famílias e recupere os que estão hospitalizados", expressou

As causas do acidente ainda não foram apuradas, mas suspeita-se da natural erosão que tem provocado diversas fraturas nas arribas de rochas sedimentares dos desfiladeiros de Capitólio e que, associadas à ação da água do lago e ao vento, pode ter precipitado a derrocada deste sábado.