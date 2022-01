Incêndio mortal em Nova Iorque

Uma falha num aquecedor elétrico portátil terá estado na origem do incêndio no bairro do Bronx, em Nova Iorque. Dezanove pessoas morreram no local, entre elas nove crianças.

Vítimas de queimaduras ou intoxicação por fumos, dezenas de feridos foram transportados para os hospitais da cidade. De acordo com os bombeiros há treze pessoas em estado crítico.

"O incêndio consumiu um apartamento que se encontra em dois andares e parte do corredor. A porta para o apartamento, infelizmente, foi deixada aberta quando os residentes saíram e não se fechou sozinha. O fumo espalhou-se por todo o edifício, e daí a enorme perda de vidas, existindo pessoas a lutar pelas suas vidas neste momento em hospitais por todo o Bronx," Dan Nigro, Comissário dos bombeiros de Nova Iorque.

O incêndio no edifício com 120 apartamentos foi o mais mortífero da cidade de Nova Iorque em três décadas e mobilizou cerca de 200 bombeiros. As autoridades averiguam se há responsabilidade civil por falta de alarme na propagação das chamas.