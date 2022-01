Cheias "roubam" casa a 30 mil pessoas no Brasil

Inundações no Brasil deixam 30 mil pessoas sem casa. O Estado de Minas Gerais é o mais afetado. De acordo com as autoridades na área metropolitana de Belo Horizonte metade da população teve as residências inundadas.

145 municípios decretaram o estado de emergência e os bombeiros organizaram uma recolha de bens para os deslocados.

Nos últimos dois meses, as fortes chuvas provocaram dezenas de mortos e milhares de deslocados, especialmente no nordeste do país.