Várias localidades inundadas em França

As chuvas torrenciais, que nalgumas zonas foram de neve, e fortes ventos causaram o caos e inundações em várias partes do sudoeste de França. No departamento de Landes, vários rios transbordaram. As cheias obrigaram ao corte de pelo menos oito estradas e deixaram as casas de algumas vilas com vários metros de água.

Em Peyrehorade, foi a segunda vez em apenas dois meses que isso aconteceu: "Em 2021, aconteceu em dezembro. Agora, acontece o mesmo em janeiro. Duas vezes em apenas um mês. É complicado", diz o presidente da câmara, Didier Skellarides.

Também Oloron-Sainte-Marie, no departamento dos Pirenéus Atlânticos, ficou inundada. Os moradores queixam-se da frequência com que isto acontece: "Antes, isso acontecia de cinco em cinco anos. Agora, acontece de três em três semanas. É muito!", Queixa-se um residente.

Se, para muitos, o problema são as cheias, para outros, é a neve. Nos Pirenéus, centenas de carros ficaram presos no trânsito por causa do nevão que obrigou ao fecho de um túnel. A agência meteorológica francesa colocou oito departamentos e o principado de Andorra em vigilância, grau laranja.