A Síria mergulhou há 10 anos numa guerra civil que ainda tem muitas feridas abertas, mas a retoma está em curso e há já algumas pessoas a conseguir criar e lançar novos negócios, com relativo sucesso.

Mohamed Al-Mahmoud é um desses empresários. Investiu num estabelecimento na beira de uma das autoestradas na região de Idlib, no noroeste da Síria, a cerca de 50 quilómetros da Turquia. Vende sobretudo cafés e está a ficar famoso com a sua versão do cappuccino, o famoso café com leite italiano.

"A primeira vez que fiz um cappuccino, as pessoas ficaram surpreendidas. Depois começaram a parar aqui especificamente. Agora já pedem diretamente o meu cappuccino", contou Mohamed Al-Mahmoud ao correspondente da Euronews na Síria, Yousef Ghraibi.

O segredo do sucesso dos cappuccinos de Mohamed al-Mahmoud está nas coberturas, garante-nos o correspondente da Euronews na Síria.

O autor desta iguaria de beira de estrada gosta de usar muito leite, coco, biscoitos, pistachos, cajus e ainda chocolate e mel.

É um segredo que faz desta bebida tradicional italiana única nos arredores de Idlib, num estabelecimento onde Mohamed al-Khateeb, residente na cidade, começou a parar há já dois anos.

"O cappuccino é uma deliciosa bebida quente. [Esta é] uma das melhores que já bebi em Idlib. Todos os dias que venho pela autoestrada, paro aqui e peço um", garantiu-nos este Mohamed al-Khateeb.

A Guerra e a pobreza afetaram pela negativa a vida de muitos sírios, mas alguns estão a conseguir no entanto dar a volta e criar novos negócios. Como um cappuccino de autoestrada, único no país e agora já conhecido também no estrangeiro.