Morreu Francisco Gento López. "Paco" Gento é uma das lendas do Real Madrid e o único futebolista da História com seis Taças dos Clubes Campeões Europeus, conhecidas como "orelhudas", no palmarés.

Gento jogou 18 épocas pelo clube merengue. Foi campeão espanhol 12 vezes, outro recorde.

Fez mais de 650 jogos ao longo da carreira, incluindo 14 logo no início, pelo Racing Santander, e ainda jogou 42 partidas pela seleção espanhola.

De resto, o avançado só vestiu a camisola “blanca” entre 1953 e 1971.

Em comunicado, o Real Madrid disse que Gento "representa fielmente todos os valores" do clube. "Foi e continuará ser uma referência do 'madridismo' e do mundo do desporto", sublinhou o clube.

As várias equipas de futebol do Real Madrid realizaram esta terça-feira um minuto de silêncio em memória de "Paco" Gento, um avançado de apenas 1,71 metros de altura que fez parte de um esquadrão de luxo com Di Stefano, Puskas, Kopa e Rial.

Atualmente era o presidente honorário do Real Madrid, cargo que herdou em 2014 após a morte de Di Stéfano.

"Paco" Gento morreu esta terça-feira. Tinha 88 anos.