Tonga: As imagens da devastação provocada pelo tsunami do pacífico

A Austrália e a Nova Zelândia enviaram bens essenciais para Tonga, afetada pela erupção submarina que aconteceu no sábado. A principal ilha não tem água potável nem comunicações.

Jonathan Veitch, Coordenador Residente da ONU para as Ilhas do Pacífico, diz que as "comunicações nacionais e internacionais foram cortadas devido aos danos sofridos pelos cabos submarinos." e que a "internet permanece inoperante" desde quarta-feira de manhã "e só terça é que alguma comunicação ligeira foi estabelecida com algumas das ilhas exteriores", através de telefones por satélite e de rádio.

A Austrália já enviou para a ilha contentores com comida e bens essenciais. A também vizinha Nova Zelândia tem a caminho 250 mil litros de água potável, num navio capaz de gerar mais 70 mil litros aquando atracado em terra. A garantia foi deixada pelo Capitão Simon Griffiths, do navio da Marinha da Nova Zelândia, que deverá chegar a Tonga esta quarta-feira.

A erupção aconteceu no sábado, no meio do Oceano Pacífico, criou um tsunami e matou pelo menos três pessoas.