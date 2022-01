Morreu influente monge budista Thich Nhat Hanh

O monge budista Thich Nhat Hanh, pioneiro do conceito de atenção plena no Ocidente e do budismo socialmente empenhado no Oriente, morreu aos 95 anos, de acordo com um anúncio na sua página verificada no Twitter. Conhecido como Thay, ou professor, pelos seus seguidores, faleceu pacificamente no Templo Tu Hieu em Hue, no Vietname.Thay viveu grande parte da sua vida adulta num retiro que fundou em França, mas viveu os últimos anos no Vietname, no mosteiro onde foi ordenado.