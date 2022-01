No Reino Unido, o líder da oposição, Keir Starmer, solicita a publicação completa do relatório Sue Gray, sobre as festas em Downing Street e a rápida conclusão do inquérito policial, depois de a polícia ter pedido uma referência mínima às festas no documento para não prejudicar a investigação.

Starmer afirmou: "O que eu quero ver é o relatório de Sue Gray completo e a investigação terminada o mais rapidamente possível porque estamos nesta situação em que todo o governo está paralisado porque a polícia está agora a olhar para o que o primeiro-ministro andava a fazer em Downing Street".

Sob enorme pressão, não só da oposição mas também do partido conservador e dos doadores do partido, Boris Johnson diz que não está a atrasar a publicação do relatório.

Os analistas, em Londres, acreditam que o relatório sobre o que tem sido apelidado de "Partygate" está agora a ser revisto por advogados e especialistas em recursos humanos, antes de ser entregue ao governo, não se sabendo quando será divulgado.