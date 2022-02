Mensagens de solidariedade com a família de Rayan

Em Marrocos e além fronteiras multiplicam-se as mensagens de apoio e condolências aos pais do pequeno Rayan, cujo corpo foi recuperado sem vida este sábado, depois de cinco dias de corrida contra o relógio para tentar resgatá-lo do poço onde tinha caído.

O Papa Francisco sublinhou o exemplo de unidade dos marroquinos que colaboraram nos esforços de resgate.

Resignada, depois de falar ao telefone com o rei de Marrocos, a mãe de Rayan agradeceu ao monarca "todo o apoio", frisando que "as coisas estavam destinadas para ser assim e ninguém pode fazer nada acerca disso". Wassima Kharchich fez questão de agradecer também "a todos os que ajudaram".

O caso do pequeno marroquino de cinco anos foi seguido em todo o mundo e desencadeou uma vaga de solidariedade nas redes sociais, com artistas, políticos e desportistas dos quatro cantos do globo a enviarem mensagens de solidariedade à família. Rayan caiu acidentalmente na terça-feira num poço seco e estreito de 32 metros de profundidade, na aldeia de Ighrane, no norte de Marrocos.