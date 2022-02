Espanha e Itália eliminam máscaras no exterior

A partir desta quinta-feira, os espanhóis podem voltar a mostrar a cara livremente no exterior. O uso de máscara deixou de ser obrigatório nos locais ao ar livre, depois do governo de Madrid ter decidido avançar, à semelhança de outros executivos europeus, com o levantamento progressivo das restrições sanitárias.

A Itália também vai seguir o exemplo, a partir de sexta-feira, pondo fim ao uso obrigatório de máscaras no exterior, com exceção feita unicamente para os locais considerados de "grande afluência".

O levantamento de restrições de forma total ou progressiva nos países europeus acontece sob um fundo de contestação e descontentamento crescente face às medidas sanitárias.

Em França, apesar da mobilização ter sido banida pelas autoridades, centenas de pessoas estão a caminho de Paris para participar num "comboio da liberdade", inspirado no que paralizou a capital do Canadá em protesto contra a obrigação vacinal.

Os Países Baixos voltaram também a ser palco de um protesto, no sudeste do território, para exigir o fim das restrições. O executivo terá dado ouvidos aos manifestantes já que, segundo os meios locais, estará a preparar-se para levantar todas as restrições até ao fim do mês.