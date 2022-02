Chefe da Polícia de Londres demite-se

A chefe da polícia de Londres viu-se obrigada a demitir-se, depois de perder a confiança do presidente da Câmara da capital britânica.

Cressida Dick deixa o cargo na sequência da publicação, no início do mês, de um relatório chocante sobre a polícia londrina.

Cressida Dick, ex-chefe da polícia de Londres:"Depois de ter contactado com o presidente da Câmara de Londres, tornou-se bastante claro que ele já não tem confiança suficiente na minha liderança para que possa continuar. Ele não me deixou outra escolha do que apresentar a demissão e digo-o com profunda tristeza e arrependimento."

O relatório apontava nomeadamente para comportamentos racistas, sexistas e homofóbicos, apurados através de milhares de mensagens trocadas entre agentes da polícia nas redes sociais.

Sadiq Khan, presidente da Câmara de Londres:"Fiquei chocado quando li o relatório sobre as ações, comportamentos e opiniões de catorze polícias no ativo e a resposta da chefe da polícia não esteve à altura da escala da mudança necessária no serviço da polícia londrina."

Dos 14 agentes visados pelo relatório, resultante de uma investigação lançada em 2018 na sequência de uma denúncia de relações sexuais entre um polícia e uma pessoa bêbada numa esquadra do centro de Londres, nove continuam no ativo.