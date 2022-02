Prisão perpétua para o assassino de Maëlys de Araújo

Após três semanas de julgamento, Nordahl Lelandais foi condenado a prisão perpétua, com um período de segurança de 22 anos, pelo rapto e morte da pequena Maëlys de Araujo.

Lelandais confessou o crime.

O tribunal seguiu o requisitório do Ministério Público, que pedia a pena máxima, descrevendo o acusado como um "perigo social absoluto".

O veredito caiu no dia do 39° aniversário do criminoso que, antes de ouvir a sentença, voltou a pedir desculpa à família de Maëlys de Araujo, raptada e morta em agosto de 2017, quando se encontrava numa festa de casamento. Tinha 8 anos.

Nordahl Lelandais tinha sido condenado no ano passado a 20 anos de prisão pelo assassinato do Cabo Arthur Noyer, em abril de 2017, e também foi julgado por agressões sexuais a duas das suas primas - meninas de quatro e seis anos - no mesmo verão de 2017.

Mais de 250 jornalistas foram acreditados para o processo, um número considerável para este tipo de casos. Todos os dias, multidões de pessoas afloraram aos portões do tribunal de Grenoble, muitas vezes à espera longas horas para tentar assistir às audiências do que alguns consideram ser o "julgamento do século".

Um crime sórdido

O homem conhecido pelos seus amigos como "Nono" foi rapidamente visado pelos investigadores após o desaparecimento da menina e foi forçado a confessar, seis meses mais tarde, após ter sido encontrada uma pequena mancha de sangue no porta-bagagens do seu carro. Indicou então onde tinha escondido o corpo, numa floresta.

A investigação levou a uma ligação com o desaparecimento inexplicável do cabo Arthur Noyer, em abril de 2017, em Chambéry, após uma noite de bebedeira. Foi por este assassinato, que o antigo tratador de cães foi condenado em maio de 2021 a vinte anos de prisão criminal.

Ao longo do julgamento sobre a morte de Maëlys, Nordahl Lelandais deu versões flutuantes sobre o desaparecimento da rapariga, variando em particular sobre as circunstâncias do rapto da sua vítima.

Finalmente admitiu tê-la matado "voluntariamente", batendo-lhe violentamente na cara, alguns minutos depois de a ter levado do salão da aldeia onde a tinha conhecido pouco antes. Negou sempre que tenha abusado sexualmente da menina.