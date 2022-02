Possibilidade de acordo nuclear com o Irão após quase um ano de conversações

Estamos a aproximar-nos de um acordo, mas ainda há algumas questões que são as nossas linhas vermelhas. Até agora houve muita criatividade e mostrámos mais flexibilidade na mesa de negociações. Se dissermos que estamos mais perto do que nunca de negociar - porque informamos os americanos através de intermediários e três países europeus foram informados pelos meus colegas em Viena ou por mim próprio - estamos a dizer-lhes muito... Claramente, agora é a vossa vez e é tempo de ver maior criatividade e flexibilidade do lado ocidental.



Acreditamos que se os lados ocidentais virem o que se passa em Viena de forma mais realista, em poucas horas, poderemos finalizar o acordo. Desta forma, para nós, fixar um calendário exato para o acordo está nas mãos do lado ocidental. Vamos permanecer na mesa de negociações com seriedade, apesar do lado ocidental ter levantado a possibilidade de abandonar a mesa várias vezes durante as duras negociações.