Josep Borrell discute nuclear no Irão

O chefe da diplomacia da União Europeia está no Irão para discutir o programa nuclear do país e para retomar as negociações estagnadas desde março.

Sobre esta visita de dois dias, Josep Borrell escreveu na conta do Twitter que a “diplomacia é a única forma de voltar a uma plena aplicação do acordo nuclear e superar as tensões atuais".

Borrell chegou a Teerão esta sexta-feira. É a segunda visita oficial do Alto Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros que, desta vez, tem encontros marcados com o homólogo iraniano e várias autoridades do país.

Neste momento, os 27 são mediadores nas conversações de Viena para salvar o acordo assinado em 2015, que limitou o programa nuclear do Irão em troca do levantamento de sanções internacionais.

As tensões sobre este dossier aumentaram nas últimas semanas, depois de uma resolução da Agência Internacional de Energia Atómica contra o Irão por causa da "falta de transparência". Teerão respondeu, desligando 27 câmaras de vigilância em diferentes instalações nucleares.

A visita de Borrell a Teerão segue-se a uma visita, esta semana, do ministro dos Negócios Estrangeiros russo Sergey Lavrov, que também discutiu o acordo nuclear, bem como a cooperação energética com o Irão.