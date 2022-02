Biden e Putin concordam com cimeira sobre Ucrânia

Joe Biden e Vladimir Putin concordaram com a realização de uma cimeira, proposta por Emmanuel Macron caso a invasão da Ucrânia não tiver ocorrido até lá.

O anúncio do Palácio do Eliseu surge numa altura em que se afirmava que a guerra estaria iminente, com a Rússia a prolongar os exercícios militares na Bielorrússia. Estima-se que mais 30.000 soldados russos estejam naquele país, que faz fronteira com a Ucrânia.

O compromisso para um encontro terá sido alcançado após vários conversas telefónicas entre o presidente francês e os presidentes dos Estados Unidos da América e da Rússia.

O chefe da diplomacia da Casa Branca, Antony Blinken, e o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergey Lavrov, vão abordar os assuntos a discutir na Cimeira numa reunião bilateral que irá acontecer na próxima quinta-feira.

Enquanto isso, Emmanuel Macron irá trabalhar com todas as partes envolvidas no conflito.

Vladimir Putin continua, no entanto, a acusar o Governo ucraniano de provocar o aumento das hostilidades no leste da Ucrânia, acusações refutadas pelas autoridades de Kiev.

O Kremlin emitiu, também, um comunicado onde reafirma a vontade de intensificar os esforços para se encontrar uma solução diplomática entre os ministros dos Negócios Estrangeiros e os Conselheiros políticos dos líderes dos países do formato Normandia, Alemanha, França, Rússia e Ucrânia.

"Estas reuniões ajudam a restabelecer o cessar-fogo e asseguram o progresso na resolução do conflito em Donbass", conclui o Kremlin.

Nos últimos dias, tem-se assistido a um aumento dos confrontos entre o exército ucraniano e as milícias pró-russas no leste da Ucrânia.

O Ocidente receia que este escalar da violência possa ser utilizado como pretexto pela Rússia, que reuniu cerca 150.000 soldados nas fronteiras da Ucrânia, de acordo com as informações divulgadas pela administração de Joe Biden.

Entretanto, continua a evacuação de Donbass, iniciada na sexta-feira pelos separatistas pró-russos. Dezenas de pessoas foram já levadas para a localidade russa de Rostov.

Os líderes dos insurgentes declararam uma mobilização militar total, apelando aos homens da região que pegassem em armas para se defenderem das alegadas agressões das forças de Kiev.